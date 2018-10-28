Сколько ЕС выдал украинцам видов на жительство: красноречивые цифры

Украинцы перегнали сирийцев по количеству полученных видов на жительство в странах Европейского Союза.

Соответствующую статистику за 2017-й год обнародовал Евростат.

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По данным европейского ведомства, в прошлом году примерно 662 тысячи украинцев получили вид на жительство в странах ЕС.

Что интересно, по количеству выданных удостоверений украинцы почти втрое опередили граждан Сирии, которые в этом рейтинге занимают второе место.

В целом граждане Украины получили примерно 21% всех видов на жительство, выданных в странах Евросоюза в 2017 году.

Больше всего свидетельств украинцам выдавала Польша – примерно 585 тысяч разрешений (88%). Следующие по количеству выданных разрешительных документов для украинцев среди стран ЕС – Чехия, Венгрия, Словакия и Дания.

Почти 90% украинцев просили о разрешении на проживание в ЕС с целью трудоустройства и только тысячу удостоверений выдали с целью образования.

К слову, накануне в сети разгорелся скандал из-за неоднозначной рекламы об украинских заробитчанах на улицах Варшавы.