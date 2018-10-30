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      "Драматичні наслідки": у Польщі запанікували через імовірну втрату українських заробітчан

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      Для польських роботодавців втрата українських заробітчан – це страшний сон
      Для польських роботодавців втрата українських заробітчан – це страшний сон / Фото з відкритих мереж

      Якщо громадяни з країн, які не є членами ЄС, отримають ширший доступ до німецького ринку праці, то українці поїдуть з Польщі далі, на Захід, у пошуках вищої заробітної плати. Для польського ринку праці це може обернутися драматичними наслідками.

      Про це пише Rzeczpospolita.

      Читайте також: Заробітки в три, чотири рази більше: Німеччина планує приймати українців на роботу

      За даними дослідження, проведеного компанією Work Service, вже на початку наступного року з Польщі до Німеччини можуть переїхати 59% українських заробітчан.

      Більшість польських роботодавців вже зараз страждають від нестачі робочої сили. Якщо іноземці отримають ширший доступ на німецький ринок праці, багато українців, яких масово наймають наші фірми, можуть поїхати на Захід. У Німеччині у них є перспектива легально заробити набагато більше, тож Польща втратить свою привабливість. Українських працівників вже зараз переманюють у нас Чехія, Словаччина і Угорщина. Ці країни спростили процедуру працевлаштування і пропонують привабливіші умови, 
      – коментує співробітник Work Service Павел Волнєвіч.

      У зв'язку з цим польські роботодавці в розпачі і не приховують своїх побоювань, зауважує видання. "У будівництві застій, бракує робочих рук. У 2019 ситуація посилиться, адже українці вирушать на Захід", – зазначає керівник компанії Unibep Лешек Голомбєцкій.

      Наскільки відчайдушні настрої панують в галузі, свідчить крок компанії Budimeks, яка до кінця 2019 року планує працевлаштувати понад тисячу співробітників і пропонує винагороду у 2 000 злотих за допомогу в пошуку персоналу.

      20-25% людей, які працюють на польських будівництвах, – це українці і білоруси, без них галузі не впоратися. У рік для виконання наших контрактних зобов'язань нам доводиться наймати 700-800 нових працівників, адже роботизації будівельної галузі доведеться почекати ще років 20,
      – розповів голова підприємства Даріуш Блохер.

      Волнєвіч вважає, що порятунком може стати підвищення зарплат для українців; крім того, доведеться запрошувати на роботу громадян інших країн.

      Тим часом міграційний потенціал України практично вичерпаний. Згідно з офіційними українськими даними, з 2015 року країна втратила 7% працездатного населення. Ця цифра може бути ще вищою, оскільки українці можуть зараз їздити в ЄС без віз. За оцінками ООН, до 2050 року населення України зменшиться з 44,2 мільйонів до 36,4 мільйонів осіб.

      "Настільки активний процес трудової міграції може в найближчі роки стати загрозою для економічного зростання країни і привести до інфляції. У нас уже зараз багато вакантних робочих місць, і ми не знаємо, як їх заповнити", – констатує заступник Національного банку України Дмитро Сологуб.

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      Нагадаємо, Євростат оприлюднив статистику, згідно з якою минулого року саме українці отримали найбільше дозволів на проживання на території країн ЄС (понад 660 тисяч) і майже 90% з них були видані з метою працевлаштування.

      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Новини Польщі Європа Іммігранти Заробітчани
      Джерело: 24 Канал
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