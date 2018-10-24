Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?

Молодые украинцы все чаще выбирают обучение в вузах западных стран. За последние несколько лет (2009-2016), как показывают исследования аналитического центра CEDOS, динамика роста составила 176%.

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Почему молодежь уезжает учиться на Запад, и чем это грозит Украине? Читайте в материале 24 канала.

Доступное образование и повод для эмиграции

По словам специалистов, во-первых, в основном молодежь едет учиться в западные вузы из-за общего впечатления экономического упадка в Украине. Руководствуясь тем, что благосостояние лучше на Западе. Во-вторых, как отмечает политолог Михаил Басараб, стремление молодых украинцев учиться в Европе не обязательно свидетельствует об отсутствии качественного высшего образования в Украине. Образование на Западе рассматривается прежде всего как удачный повод для эмиграции.

Запад привлекает украинскую молодежь большими возможностями для развития

В частности, результаты опроса Института публичных дел Польши показывают: только каждый 10-й украинец, который учится в Польше, планирует вернуться в Украину после обучения.

Подтверждается вывод демографов, что эмиграция молодежи самая опасная, потому что это всегда выше вероятность необратимого выезда. Юный человек быстрее растворится в новом обществе и легче забудет о своих украинских корнях,

– убежден Михаил Басараб.

Приговор или открытие новых возможностей?

В увеличении количества украинцев, выезжающих на учебу за границу, ничего хорошего для нашего государства нет. Если учесть тот факт, что большинство из них не вернется. По словам депутата Киевсовета, руководителя Украинского научного клуба Натальи Шульги, это потеря интеллекта, в целом молодежи, которая не работает на украинскую экономику. Проблема в том, что государство не создает привлекательных рабочих мест и даже не имеет такой стратегии.

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Однако есть свои положительные стороны. Директор аналитического центра CEDOS Егор Стадный считает, что это явление надо рассматривать как окно возможностей. По его убеждению, нельзя "тратить мозги". И если украинец получил хорошее образование за границей, то надо показать ему, как он может выгодно использовать свой капитал в Украине.

Насколько угрожающая тенденция выезда молодежи на учебу за границу, и как это изменить? мнение экспертов

Наталья Шульга, депутат Киевсовета, руководитель Украинского научного клуба

С одной стороны, есть позитив в том, что украинская молодежь выбирает обучение в западных вузах. В Европе или США молодые украинцы скорее поймут суть демократических ценностей, определятся, является ли выбранная ими профессия – это именно тем, что они хотели. С другой, это все замечательно, если бы вся молодежь возвращалась в Украину, и здесь бы их ждала работа.

Это проблема экономического и практического характера. Украина не имеет стратегии по вопросу выезда молодежи на учебу за границу, не подписывает с ними соответствующих документов об их возвращении, не создает достаточного количества привлекательных рабочих мест. После получения качественного образования в западном вузе у молодого человека возникает вопрос выбора, и он его делает не в пользу Украины. Никакими патриотическими лозунгами молодежь не затащишь назад в Украину.

Одна из причин выезда – неудовлетворение качеством высшего образования в Украине

Зато наши ближайшие западные соседи создают просто зазывающие условия для украинцев из-за оттока их молодежи в более развитые европейские страны. Это потеря интеллекта, в целом молодежи, которая не работает на украинскую экономику. Итак, наша экономика не способна поддерживать их родителей, которые выйдут или уже на пенсии. Это в совокупности разрушает экономику, и представляет угрозу для безопасности страны. Потому что тогда в государстве останутся только люди пожилого возраста или близкие к нему.

И если не иметь правильной стратегии управления этими явлениями, это приведет к трагическим последствиям. К примеру, реформа децентрализации могла бы способствовать развитию качественного высшего образования. Потому что образование – опека местных общин. И высшее образование может присутствовать на региональном уровне. Не только в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре или Львове.

Если взять примеры Германии, Франции, США, то там маленькие города с населением в 200 тысяч становятся университетскими городками. Их экономика разрастается, как на дрожжах. Потому что во всем мире знают: интеллект, навыки, инженерия, наука лежат в основе успешной экономики. Кроме Украины. У нас образование финансируется по остаточному принципу. И такой не стратегический принцип приводит к тому, что потом все удивляются, а где высококвалифицированные специалисты? Где политики, которые должны готовиться десятилетиями, чтобы управлять страной? Они уехали.

Отъезд молодежи на обучение также напрямую связан с качеством высшего образования в Украине. Ведь лучшие преподаватели и ученые тоже уезжают. Остаются те, кто не имеет представления о том, что такое наука. В гуманитарной сфере полная катастрофа. В украинском научном клубе восемь лет назад делали аудит, который показал, что суммарный вклад науки всех наших университетов меньше, чем одного университета Манчестера. Это даже не Оксфорд или Кембридж.

А интеллектуальный потенциал в Украине высокий. Только проблемы с работой. За 13 лет из Украины выехало 250 тысяч молодых высококвалифицированных людей. Это тот один процент, представляющий страну, носители и производители новых знаний.

Не все образование за рубежом качественное

Егор Стадный, директор аналитического центра CEDOS

За последние 4-5 лет количество украинских студентов в зарубежных вузах значительно увеличилось. По состоянию на 2015-2016 учебный год составило 66 668 человек. Среди наиболее желаемых для обучения стран по-прежнему остаются Польша, Германия, Россия, Канада, Италия, Чехия, США, Испания, Австрия, Франция и Венгрия. Если сравнивать два последних года, то прирост составляет почти 20%, или 10 934 человек. Причем 2/3 этого прироста составили украинцы, которые учатся в польских университетах.

В 2016-2017 годах таких будет более 70 тысяч.

В основном едут из-за общего впечатления экономического упадка в Украине. Руководствуясь тем, что благосостояние лучше на Западе. Но уровень благосостояния зависит от уровня образования. В какой бы стране ты не учился. Не надо однобоко воспринимать выезд молодежи за границу, как потерю, патовую ситуацию, приговор Украине... В кризисе тоже есть возможности.

Во-первых, наше государство должно быть заинтересовано в том, чтобы украинская молодежь за рубежом получала хорошее образование и квалификацию, чтобы потом могла достойно самореализоваться. Потому что молодые люди часто не руководствуются мотивами найти лучшее образование, чем в Украине. Украинцы часто вступают в те вузы, где нет серьезного отбора. И часто это именно в Польше.

Чаще всего украинцы едут в Польшу, но надо тщательно выбирать вуз

Преимущественно наша молодежь выбирает частные заведения, где не проводят никаких вступительных испытаний и нет высоких требований к владению польским языком. После обучения они не всегда могут найти достойное применение полученным в таких вузах знаниям. На рынке труда они потом часто теряют мозги. В частности, устраиваются на ту работу, где, по сути, им полученное образование не требуется. Это все потому, что часто украинцы выбирают конъюнктурные специальности, которыми уже перенасыщен рынок труда. К примеру, менеджмент или международные отношения, экономика. И при этом вступают в ВУЗы не с лучшим уровнем образования. Сами поляки в такие вузы пытаются на поступать. Разве дипломатический корпус примет на работу выпускника такого вуза?

Польские вузы, в частности, частные, с помощью украинцев закрывают дыры, образовавшиеся из-за отъезда их молодежы дальше на запад Европы и снижения рождаемости. Для них украинские студенты – источник средств. Поэтому условия вступления очень легкие.

В вопросе качественного образования за рубежом Украина занимает пассивную позицию. Если посмотреть на иностранных студентов в Украине, то послы этих стран часто обращаются в Министерство образования с просьбой жестче относиться к их абитуриентам на этапе отбора, чтобы было меньше профанации во время обучения. А наше государство такой политики не ведет с тем же польским правительством или словацким. Нужны требования к знанию языка. Самым украинцам внимательно изучать условия конкурса, и руководствоваться тем, какие специальности востребованы.

Во-вторых, на учебу за границу выезжает не так много тех украинцев, кто имеет высокий уровень среднего образования по результатам ВНО. Лишь 4% условных отличников не подали документы в вузы в Украине. Можно допустить, что они вступили в зарубежные вузы. Но 96% отличников вступают в наши вузы.

В-третьих, Украине не выгодно, чтобы молодежь теряла мозги. Этот капитал в Украине или в другом государстве чем больше развит, тем больше для нас выгоды. Они всегда будут поддерживать связь с Украиной, переводить деньги, часть может вернуться. И если они имеют действительно качественное образование, то могут в Украине быстрее найти применение своим знаниям, поскольку у нас ниже конкуренция, чем на Западе.

Поэтому надо обращать внимание не на каждого десятого украинца, который планирует вернуться после учебы, а тех, кто не определился. А таких – около четверти. С ними надо работать, чтобы возвращать их обратно. Показать им перспективу в Украине. Их знания у нас могут быть инновационными.