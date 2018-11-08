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      Польща може втратити понад півмільйона українських заробітчан

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      Українські емігранти у Польщі
      Українські емігранти у Польщі / www.5692.com.ua

      Об’єднання підприємців і роботодавців прогнозують, що Польща може втратити велику кількість працівників з України, які виїдуть на захід Європи. Причиною того буде сповільнення економічного розвитку .

      Про це повідомляється на сайті РБК-Україна з посиланням на джерело.

      Читайте також: "Драматичні наслідки": у Польщі запанікували через імовірну втрату українських заробітчан

      У Польщі протягом першого півріччя 2018 року зафіксували на 13% менше заяв про намір доручити виконання роботи іноземцям, ніж минулого року. За прогнозами експертів, динаміка зростання польської економіки може зменшитися на третину через відтік українських заробітчан. Через це Польша може втратити 1,6% ВВП.

      Тим часом у Німеччині активно готують рекламні кампанії, щоб заохотити працівників з інших країн йти до них на роботу. Зі свого боку, вони обіцяють надати підтримку у вивченні німецької мови.

      У Польщі ж побоюються, що це "переманить" значну частину українців.


      Робота на заводах та фабриках у Польщі

      Об’єднання підприємців і роботодавців вирішили створити у Польщі єдину міграційну політику, яка була б спрямована на "розсудливе поглинання трудових іммігрантів з перевірених напрямків". 

      Для того, щоб зберегти попередні темпи економічного розвитку до 2050 року готуються прийняти 5 мільйонів трудових еммігрантів.

      Нагадаємо, Євростат оприлюднив статистику, згідно з якою минулого року саме українці отримали найбільше дозволів на проживання на території країн ЄС (понад 660 тисяч) і майже 90% з них були видані з метою працевлаштування.

      Теги: Новини України Заробітчани Новини Польщі Іммігранти
      Джерело: 24 канал
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