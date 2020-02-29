На сколько увеличился уровень потребления алкоголя в мире: цифра

В период с 1990 по 2017 год уровень потребления алкоголя в мире вырос на 70%. Этому способствовало как увеличение численности населения, так и рост потребления алкоголя в целом.

В разных регионах мира наблюдаются различные тенденции. К примеру, в Индии, Китае и Вьетнаме потребление алкоголя на душу населения выросло, а в Восточной Европе – сократилось, пишет The Lancet.

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На уровень употребления алкоголя в той или иной стране влияют такие факторы как религия, политика в сфере охраны здоровья и темпы экономического роста. По словам исследователей, последний фактор особенно важен в Китае и Индии, где с 1990 по 2017 год стали употреблять почти в 2 раза больше алкоголя.

Более-менее стабильной остается доля людей, которые совсем не употребляют алкоголя. В 1990 году она составляла 46%, в 2017 году – 43%. Доля лиц, злоупотребляющих спиртным в 1990 году была 18,5%, в 2017-м – 20%.

На днях издание World Population Review опубликовало рейтинг самых "пьющих" стран. Его возглавила Беларусь. А вот Украина в первую десятку по уровню потребления алкоголя не попала.

Количество потребления алкоголя в мире в 2020 году / Инфографика World Population Review

По данным Госстата за 2019 год, украинская семья, проживающая в городе, тратит на алкоголь 109 гривен в месяц. А семья, проживающая в сельской местности – 62 гривны в месяц.

Сколько украинцы тратят на алкоголь / Инфографика 24 канала