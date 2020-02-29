07:41
29 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бердымухамедов запретил коронавирус. Искусственный интеллект Путина
      Вєсті Кремля
      22:44, 28 февраля
      Вести.UA Тимошенко спасает мир. Милованов заразился коронавирусной экспертностью
      Вєсті.UA
      21:21, 28 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      На сколько увеличился уровень потребления алкоголя в мире: цифра

      - Читати новину українською

      В период с 1990 по 2017 год уровень потребления алкоголя в мире вырос на 70%. Этому способствовало как увеличение численности населения, так и рост потребления алкоголя в целом.

      В разных регионах мира наблюдаются различные тенденции. К примеру, в Индии, Китае и Вьетнаме потребление алкоголя на душу населения выросло, а в Восточной Европе – сократилось, пишет The Lancet.

      Интересно: С какими странами Украина больше всего торговала в 2019 году: цифры

      На уровень употребления алкоголя в той или иной стране влияют такие факторы как религия, политика в сфере охраны здоровья и темпы экономического роста. По словам исследователей, последний фактор особенно важен в Китае и Индии, где с 1990 по 2017 год стали употреблять почти в 2 раза больше алкоголя.

      Более-менее стабильной остается доля людей, которые совсем не употребляют алкоголя. В 1990 году она составляла 46%, в 2017 году – 43%. Доля лиц, злоупотребляющих спиртным в 1990 году была 18,5%, в 2017-м – 20%.

      На днях издание World Population Review опубликовало рейтинг самых "пьющих" стран. Его возглавила Беларусь. А вот Украина в первую десятку по уровню потребления алкоголя не попала.

      Количество потребления алкоголя в мире в 2020 году / Инфографика World Population Review

      По данным Госстата за 2019 год, украинская семья, проживающая в городе, тратит на алкоголь 109 гривен в месяц. А семья, проживающая в сельской местности – 62 гривны в месяц.

      Скільки українці витрачають на алкогольСколько украинцы тратят на алкоголь / Инфографика 24 канала

      Новый дудл от Google – 29 февраля: зачем нужен и чем этот день особенный
      сегодня
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Религия Алкоголь Статистика
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      28 февраля , 23:00 Третья мировая война: к чему могут привести отношения России и Турции
      Іван Яковина
      28 февраля , 22:00 Крымские татары и возвращение Крыма: Киев должен определиться с этнонациональной политикой
      Павло Казарін
      28 февраля , 10:00 Дмитрий Феликсов, Concert.ua: о кризисах, победах и шоу MONATIK на Олимпийском
      Рузана Ємельянова
      28 февраля , 11:07 Мифы об инвестициях на фондовом рынке
      28 февраля 2021 , 12:58 Чем удивили электрокамины на международной выставке KIFF 2020
      Соня Волошин
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук