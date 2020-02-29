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      На скільки збільшився рівень споживання алкоголю у світі: цифра

      - Читать новость на русском
      Рівень споживання алкоголю у світі збільшився / unsplash.com

      У період з 1990 по 2017 рік рівень споживання алкоголю у світі виріс на 70%. Цьому сприяло як збільшення чисельності населення, так і зростання споживання алкоголю загалом.

      У різних регіонах світу спостерігаються різні тенденції. До прикладу, в Індії, Китаї та В'єтнамі споживання алкоголю на душу населення зросло, а в Східній Європі – скоротилося, пише The Lancet.

      Цікаво: З якими країнами Україна найбільше торгувала у 2019 році: цифри

      На рівень вживання алкоголю у тій чи іншій країні впливають такі фактори як релігія, політика у сфері охорони здоров'я і темпи економічного зростання. За словами дослідників, останній фактор особливо важливий у Китаї та Індії, де з 1990 по 2017 рік стали споживати майже у 2 рази більше алкоголю.

      Більш-менш стабільною залишається частка людей, які зовсім не вживають алкоголю. У 1990 році вона становила 46%, у 2017 році – 43%. Частка осіб, що зловживають спиртним у 1990 році була 18,5%, у 2017-му – 20%.

      Днями видання World Population Review опублікувало рейтинг найбільш "питущих" країн. Його очолила його Білорусь. А от Україна до першої десятки за рівнем споживання алкоголю не потрапила.


      Кількість споживання алкоголю у світі у 2020 році / Інфографіка World Population Review

      За даними Держстату за 2019 рік, українська сім’я, яка проживає в місті, витрачає на алкоголь 109 гривень на місяць. А родина, що проживає у сільській місцевості – 62 гривні на місяць.

      Скільки українці витрачають на алкоголь
      Скільки українці витрачають на алкоголь / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Релігія Алкоголь Статистика
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