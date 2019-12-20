На сколько выросли расходы украинцев на коммуналку за год: статистика
Расходы на коммунальные услуги составляют 11,6% от общих расходов украинцев. Но возросли по сравнению с предыдущим годом на четверть.
За 3 квартал текущего года украинцы заплатили за жилье, воду, электроэнергию и газ 86,7 миллиарда гривен. Это на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Такую информацию сообщили в фейсбуке Государственной службы статистики.
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Структура расходов украинцев
- пищевые продукты и безалкогольные напитки – 41%;
- коммунальные услуги – 11,6%;
- транспорт – 10%,
- алкоголь, табачные изделия и наркотики – 7,9%.
- здравоохранение – 5,5%,
- отдых и культура – 3,9%,
- предметы домашнего обихода, бытовая техника – 3,7%.
Сколько и на что тратят деньги украинцы
Доля коммуналки в общих расходах украинцев вдвое меньше, чем в ЕС. Европейцы в среднем тратят на жилье и коммунальные услуги 24% своих расходов, украинцы – 12%.
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