На сколько выросли расходы украинцев на коммуналку за год: статистика

Расходы на коммунальные услуги составляют 11,6% от общих расходов украинцев. Но возросли по сравнению с предыдущим годом на четверть.

За 3 квартал текущего года украинцы заплатили за жилье, воду, электроэнергию и газ 86,7 миллиарда гривен. Это на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Такую информацию сообщили в фейсбуке Государственной службы статистики.

Читайте также: Что делать, если вы оплатили коммуналку до начисления субсидии: инструкция

Структура расходов украинцев

пищевые продукты и безалкогольные напитки – 41%;

коммунальные услуги – 11,6%;

транспорт – 10%,

алкоголь, табачные изделия и наркотики – 7,9%.

здравоохранение – 5,5%,

отдых и культура – 3,9%,

предметы домашнего обихода, бытовая техника – 3,7%.



Сколько и на что тратят деньги украинцы

Доля коммуналки в общих расходах украинцев вдвое меньше, чем в ЕС. Европейцы в среднем тратят на жилье и коммунальные услуги 24% своих расходов, украинцы – 12%.