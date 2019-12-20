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      На сколько выросли расходы украинцев на коммуналку за год: статистика

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      Сколько и на что тратят деньги украинцы / acc.cv.ua

      Расходы на коммунальные услуги составляют 11,6% от общих расходов украинцев. Но возросли по сравнению с предыдущим годом на четверть.

      За 3 квартал текущего года украинцы заплатили за жилье, воду, электроэнергию и газ 86,7 миллиарда гривен. Это на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Такую информацию сообщили в фейсбуке Государственной службы статистики.

      Читайте также: Что делать, если вы оплатили коммуналку до начисления субсидии: инструкция

      Структура расходов украинцев

      • пищевые продукты и безалкогольные напитки – 41%;
      • коммунальные услуги – 11,6%;
      • транспорт – 10%,
      • алкоголь, табачные изделия и наркотики – 7,9%.
      • здравоохранение – 5,5%,
      • отдых и культура – 3,9%,
      • предметы домашнего обихода, бытовая техника – 3,7%.

      компослуги українці витрати
      Сколько и на что тратят деньги украинцы

      Доля коммуналки в общих расходах украинцев вдвое меньше, чем в ЕС. Европейцы в среднем тратят на жилье и коммунальные услуги 24% своих расходов, украинцы – 12%.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Газ Статистика Госкомстат Водоснабжение Электроэнергия Коммунальные услуги
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