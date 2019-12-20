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      На скільки зросли витрати українців на комуналку за рік: статистика

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      Скільки й на що витрачають гроші українці / acc.cv.ua

      Витрати на комунальні послуги становлять 11,6% від загальних витрат українців. Та зросли у порівнянні з попереднім роком на чверть.

      За 3 квартал цього року українці заплатили за житло, воду, електроенергію та газ 86,7 мільярда гривень. Це на 25,5% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Таку інформацію повідомили у фейсбуці Державної служби статистики.

      Читайте також: Що робити, якщо ви сплатили комуналку до нарахування субсидії: інструкція

      Структура витрат українців

      • харчові продукти та безалкогольні напої – 41%;
      • комунальні послуги – 11,6%;
      • транспорт – 10%,
      • алкоголь, тютюнові вироби та наркотики – 7,9%.
      • охорона здоров’я – 5,5%,
      • відпочинок і культура – 3,9%,
      • предмети домашнього вжитку, побутова техніка – 3,7%.

      компослуги українці витрати
      Скільки й на що витрачають гроші українці 

      Частка комуналки у загальних витратах українців удвічі менша, ніж в ЄС. Європейці в середньому витрачають на житло та комунальні послуги 24% своїх витрат, українці – 12%.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Комунальні послуги Електроенергія Газ Водопостачання Держкомстат Статистика
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