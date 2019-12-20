На скільки зросли витрати українців на комуналку за рік: статистика
Витрати на комунальні послуги становлять 11,6% від загальних витрат українців. Та зросли у порівнянні з попереднім роком на чверть.
За 3 квартал цього року українці заплатили за житло, воду, електроенергію та газ 86,7 мільярда гривень. Це на 25,5% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Таку інформацію повідомили у фейсбуці Державної служби статистики.
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Структура витрат українців
- харчові продукти та безалкогольні напої – 41%;
- комунальні послуги – 11,6%;
- транспорт – 10%,
- алкоголь, тютюнові вироби та наркотики – 7,9%.
- охорона здоров’я – 5,5%,
- відпочинок і культура – 3,9%,
- предмети домашнього вжитку, побутова техніка – 3,7%.
Скільки й на що витрачають гроші українці
Частка комуналки у загальних витратах українців удвічі менша, ніж в ЄС. Європейці в середньому витрачають на житло та комунальні послуги 24% своїх витрат, українці – 12%.
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