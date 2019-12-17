Що робити, якщо ви сплатили комуналку до нарахування субсидії: інструкція

Ви оплатили комунальні послуги до того, як вам прийшло повідомлення від Ощадбанку про нарахування пільги? У Міністерстві соціальної політики пояснили, що робити в такому випадку.

Все залежить від форми отримання пільги, розповіли в Мінсоцполітики.

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У випадку надання субсидії готівкою

Якщо ви отримуєте пільгу готівкою, то жодні смс вам надходити не будуть і відповідно особистого кабінету на сайті Ощадбанку не існуватиме,

– йдеться у поясненні.

За інформацією Міністерства, людина самостійно контролює взаємодію з надавачами послуг.

У випадку надання пільги у безготівковій формі

Якщо людина сплатила рахунки, не дочекавшись смс від Ощадбанку, то на рахунках виникне переплата, яку внесуть у квитанції наступних періодів.

Що таке субсидія? Це цільова та раніше безготівкова допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібно: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.

Раніше заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко повідомив, у листопаді 2019 року субсидію на житлово-комунальні послуги в Україні отримували близько 3 мільйонів домогосподарств, а пільги – приблизно 2 мільйони.