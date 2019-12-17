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      Что делать, если вы оплатили коммуналку до начисления субсидии: инструкция

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      Если вы оплатили коммуналку до начисления субсидии / expres.online

      Вы оплатили коммунальные услуги до того, как вам пришло сообщение от Сбербанка о начислении льготы? В Министерстве социальной политики объяснили, что делать в таком случае.

      Все зависит от формы получения льготы, рассказали в Минсоцполитики.

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      В случае предоставления субсидии наличными

      Если вы получаете льготу наличными, то никакие смс вам поступать не будут и соответственно личного кабинета на сайте Сбербанка не будет существовать,
      – говорится в пояснении.

      По информации Министерства, человек самостоятельно контролирует взаимодействие с поставщиками услуг.

      В случае предоставления льготы в безналичной форме

      Если человек оплатил счета, не дождавшись смс от Сбербанка, то на счетах возникнет переплата, которую внесут в квитанции последующих периодов.

      Что такое субсидия?Это целевая и раньше безналичная помощь для семьи на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления нужно: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

      Ранее заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко сообщил, что в ноябре 2019 года субсидию на жилищно-коммунальные услуги в Украине получали около 3 миллионов домохозяйств, а льготы – примерно 2 миллиона.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Деньги Ощадбанк Коммунальные услуги Министерство социальной политики
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