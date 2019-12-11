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      Правительство планирует повысить прожиточный минимум в Украине вдвое, – Гончарук

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      Алексей Гончарук / kmu.gov.ua

      Кабинет министров одобрил законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс, который в дальнейшем позволит повысить прожиточный минимум в Украине до 4200 гривен в месяц. Сейчас это показатель составляет 1853 гривны.

      Премьер-министр Алексей Гончрук в своем Телеграмме уточнил, что правительство предложит Верховной Раде отвязать прожиточный минимум от соцвыплат. Это поможет его увеличить почти вдвое.

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      Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей. Это – важный шаг борьбы с бедностью в Украине,
      – написал Гончарук.

      Ранее премьер заявлял, что в Украине зарегистрирован "неадекватный прожиточный минимум и за эти средства невозможно выжить...".

      С 1 января 2020 года он увеличится на 162 гривны и составит 2027 гривен.

      Что такое прожиточный минимум?
      Это сумма денег, достаточная для обеспечения нормального функционирования человека, сохранения его здоровья, покупки необходимых продуктов и минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности. Прожиточный минимум в Украине используют для расчета размеров пенсий, социальных пособий и т.д.

       

       

      В то же время депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем телеграмме заявил, что в случае принятия Радой этого законопроекта, прожиточный минимум не будет иметь никакого значения.

      "Вот правительство и решило одну из своих стратегических целей. Прожиточный минимум можно будет сделать реальным! Правда, он не будет теперь иметь никакого значения, но это уже мелочи", – написал нардеп.


      Описание реформы об изменении прожиточного минимума / фото Алексея Гончаренко

       

       

      Почему правительство хочет отвязать прожиточный минимум от соцвыплат?
      Министр социальной политики Юлия Соколовская заявляла, что пока прожиточный минимум не является критерием бедности и используется как фискальный индикатор.

      Он привязан к более 150 видам выплат и финансовых показателей. Среди них: туристический сбор, алименты, плата за выдачу лицензии, админуслуги, госпошлина, судебный сбор, штрафы, заработная плата, должностные оклады, стипендии, суточные в командировках. А эта "привязка", по словам Соколовской, лишает возможности помогать тем, кто в этом действительно нуждается.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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