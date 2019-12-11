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      Уряд планує підвищити прожитковий мінімум в Україні до 4200 гривень, – Гончарук

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      Олексій Гончарук / kmu.gov.ua

      Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу, який у подальшому дозволить підвищити прожитковий мінімум в Україні до 4 200 гривень на місяць. Наразі це показник становить 1 853 гривені.

      Прем'єр-міністр Олексій Гончрук у своєму телеграмі уточнив, що уряд запропонує Верховній Раді відв'язати прожитковий мінімум від соцвиплат і зарплат. Це допоможе його збільшити майже удвічі. 

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      "Це дозволить підвищити доходи найменш забезпечених громадян без автоматичного збільшення ставок державного мита, платежів, штрафів та інших фінансових показників. Це – важливий крок боротьби з бідністю в Україні", – написав Гончарук.

      https://t.me/PMHoncharuk/148

       

      Водночас депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму телеграмі заявив, що у разі прийняття Радою цого законопроєкту, прожитковий мінімум не матиме ніякого значення.

      "Ось уряд і вирішив одну зі своїх стратегічних цілей. Прожитковий мінімум можна буде зробити реальним! 
      Правда він не буде тепер мати ніякого значення, але це вже дрібниці", – написав нардеп.

       

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      Теги: Новини України Новини політики
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