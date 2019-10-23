19:21
23 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин захватит Чехию? Провальные ракеты России
      Вєсті Кремля
      22:06, 22 октября
      Вести.UA: Интимные слухи о Гончаруке. Панибратство в команде Зеленского
      Вєсті.UA
      19:53, 22 октября
      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      На Сочельник украинцы будут иметь дополнительный выходной

      134 Читати новину українською
      6 января будет официальным выходным
      6 января будет официальным выходным / unsplash.com

      6 января в Украине будет официальным выходным. Таким образом украинцы будут отдыхать три дня подряд и рабочую неделю будут начинать во вторник 8 января.

      У украинцев в начале 2020 года будет четыре выходных подряд: 4-7 января. Сочельник, 6 января, Правительство решило сделать выходным. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

      Узнайте о выходных на Новый год 2020: сколько будем отдыхать

      Но этот дополнительный день для отдыха придется отработать. Так, суббота 11 января будет рабочей.

      Ранее планировалось сделать официальными выходными только 1 и 7 января.

      Стоит вспомнить, что и на католическое Рождество 25 декабря в Украине будет выходной.

      Читайте также: Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине

      blog_ava
      Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
      сегодня
      19076
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Алексей Гончарук Традиции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Авакова считаю чертом, – Сергей Стерненко о суде Линча, Коломойском и наркобизнесе
      сегодня , 18:01 Авакова считаю чертом, – Сергей Стерненко о суде Линча, Коломойском и наркобизнесе
      Олег Бабій 199
      Эксперт: Для Украины самый выгодный вариант – отсутствие контракта с "Газпромом"
      сегодня , 17:01 Эксперт: Для Украины самый выгодный вариант – отсутствие контракта с "Газпромом"
      Євгенія Мазур 407
      Незмінний стиль дипломатії Трампа, або Україна в американських чварах
      сегодня , 17:00 Незмінний стиль дипломатії Трампа, або Україна в американських чварах
      Блог Соцмережі 257
      Где живут украинские звезды: впечатляющие фото роскошных домов
      сегодня , 16:30 Где живут украинские звезды: впечатляющие фото роскошных домов
      Юлія Гілей 788
      Дубинский, Арахамия и полиграф: как будут проверять нардепов и какие это будет иметь последствия
      сегодня , 16:01 Дубинский, Арахамия и полиграф: как будут проверять нардепов и какие это будет иметь последствия
      Анастасія Кримова 198
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук