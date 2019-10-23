На Сочельник украинцы будут иметь дополнительный выходной

6 января в Украине будет официальным выходным. Таким образом украинцы будут отдыхать три дня подряд и рабочую неделю будут начинать во вторник 8 января.

У украинцев в начале 2020 года будет четыре выходных подряд: 4-7 января. Сочельник, 6 января, Правительство решило сделать выходным. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Но этот дополнительный день для отдыха придется отработать. Так, суббота 11 января будет рабочей.

Ранее планировалось сделать официальными выходными только 1 и 7 января.

Стоит вспомнить, что и на католическое Рождество 25 декабря в Украине будет выходной.

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