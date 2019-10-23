На Святвечір українці матимуть додатковий вихідний

6 січня в Україні буде офіційним вихідним. Таким чином українці відпочиватимуть три дні поспіль і робочий тиждень починатимуть у вівторок 8 січня.

Українці на початку 2020 року матимуть чотири вихідні поспіль: 4-7 січня. Святвечір 6 січня Уряд вирішив зробити також вихідним. Про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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Але цей додатковий день для відпочинку доведеться відпрацювати. Так, субота 11 січня буде робочою.

Раніше планувалося зробити офіційними вихідними лише 1 і 7 січня.

Варто згадати, що і на католицьке Різдво 25 грудня в Україні буде вихідний.

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