На станции метро в Киеве произошла массовая драка: видео

Драка, которая переросла в массовое побоище, произошла на киевской станции метро "Майдан Независимости".

На кадрах видно, что драка сначала была на одном перроне, а затем мужчины переместились на другую сторону холла метро. Об этом сообщила Магнолия ТВ на своей Instagram-странице.

Читайте также: Почему Барна набросился с кулаками на представителя команды Зеленского: объяснение нардепа

Люди, которые выходили из вагона, старались обходить ребят, которые дрались. Как утверждают очевидцы, сотрудникам метрополитена даже пришлось приостановить движение поездов, чтобы избежать трагических последствий. Все потому, что один из участников драки чуть не упал на рельсы.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причины конфликта между виновниками драки пока неизвестны.