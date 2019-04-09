17:07
9 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мизулина сказала, что йога провоцирует гомосексуализм. Бревнометы для армии РФ
      Вєсті Кремля
      23:22, 8 апреля
      Вести.UA: Получит ли Саакашвили подарок от будущего президента. Пять копеек Луценко
      Вєсті.UA
      20:27, 8 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Почему Барна набросился с кулаками на представителя команды Зеленского: объяснение нардепа

      297 Читати новину українською
      Олег Барна
      Олег Барна / Фото Вадима Чуприны

      Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна отметил, что считает представителя команды Владимира Зеленского Святослава Юраша "дезертиром, который обвиняет в смертях украинских воинов не Путина, а президента Порошенко". По словам политика, такие заявления собственно его и разозлили, поэтому он решил рассказать Юрашу всю правду с помощью кулаков.

      Накануне в помещении телеканала ZIK произошла стычка между нардепом от БПП Олегом Барной и представителем команды Зеленского Святославом Юрашем – парламентарий схватил своего оппонента за горло, несколько раз ударил его и в итоге порвал тому рубашку. Произошло это в коридоре, когда Юраш шел в гримерку. Заметим, что Барна не участвовал ни в каких эфирах и на канал приехал специально.

      Читайте также: #Ідітьус*аку: Зеленский запустил флешмоб после мата Барны

      Как рассказал Юраш, Барне не понравилось то, что представитель команды Зеленского обсуждал тему Иловайской трагедии и упоминал на фоне этого о Порошенко как главнокомандующем

      Повторяюсь, Петр Порошенко, как главнокомандующий, имел выбор. Выбор между подкреплением в Иловайск и парадом. Он выбрал парад. Произошел котел, и тысяча лучших были потеряны. Этот выбор и многочисленные другие мы не простим "главнокомандующему",
      – заметил член команды Зеленского.

      Барна, со своей стороны, также подтвердил, что причиной такого его поведения стали вышеупомянутые слова Юраша.

      "Не могу спокойно смотреть, когда какая-то особь, которая убегала от мобилизации, дезертир, обвиняет в смертях наших воинов не Путина, а главнокомандующего страны, который возродил армию, остановил агрессора и более 300 раз был на передовой. Эта особь еще и обгаживает украинскую армию", – возмущенно подчеркнул он в эфире ZIK.

      По словам парламентария, из этого "нужно сделать выводы" относительно лиц, которые "надели вышиванку и агитируют за неукраинца". Нардеп также подчеркнул, что это пренебрежение к Украине, воинам, украинскому языку и вере.

      "Нельзя допустить, чтобы эти дезертиры давали оценку тому, что делается на востоке. Они прятались за спины детей и жен. Я хочу к ним обратиться: при любых раскладах не допустим сдачи интересов государства. Мир должен быть только через победу, потому что не хочу, чтобы мои дети служили на Сахалине или гибли в Чечне или в Сирии", – сказал Барна.

      Что касается того, корректными ли были его действия, политик убеждает, что не хочет быть "бесхребетным политиком" в воюющей стране.

      "Я не хочу мирно сидеть и наблюдать, как клоуны-дизертиры обгаживают мою армию и государство. Нам вообще нужно объявить всеукраинскую общественную мобилизацию против этого кремлевского зеленого реванша", – возмутился он.

      Читайте также: "Я эмоционально поступил, никто не без греха": Барна извинился за мат в сторону журналиста

      В то же время Барна считает, что какого-либо применения силы в отношении Юраша не было.

      Я только его "попустил" и предупредил, чтобы больше не врал и не давал оценку боевым действиям, если является дезертиром и сбежавшим от мобилизации. Еще не хватало, чтобы у нас президент был дезертиром во время войны,
      – подытожил депутат.

      К слову, в феврале президент Петр Порошенко наградил Святослава Юраша орденом "За заслуги" III степени. Такую награду тот получил за деятельность во время Революции Достоинства.

      С КЕМ ЕЩЕ ВЫЯСНЯЛ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОЛЕГ БАРНА:
      •  
      blog_ava
      Второй тур выборов президента: дата и прогнозы
      сегодня
      102868
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Война на Донбассе Петр Порошенко Блок Петра Порошенко Олег Барна
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зеленський – не феномен, або Чому політика перетворилася в шоу
      сегодня , 17:05 Зеленський – не феномен, або Чому політика перетворилася в шоу
      Сергій Стельмах 26
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 16:00 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 16999
      Якщо оберуть курс на неофіційну капітуляцію перед Росією, ми не будемо сидіти мовчки, – ветеран
      сегодня , 15:35 Якщо оберуть курс на неофіційну капітуляцію перед Росією, ми не будемо сидіти мовчки, – ветеран
      Леонід Остальцев 189
      "Газпром" давит на газ?
      сегодня , 15:00 "Газпром" давит на газ?
      Борис Немировський 63
      Одеса – українське гангстерське місто, – Le Monde
      сегодня , 15:00 Одеса – українське гангстерське місто, – Le Monde
      Світові Медіа 954
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В зону отчуждения в Чернобыле прокладывают железную дорогу
       31 марта 2017 , 14:31
      Главные новости футбола 13 сентября: президент Карпат вышел в свет впервые за 7 месяцев, Хоффенхайм готовится к Шахтеру
       14 сентября 2018 , 07:00
      Эль Класико Барселона – Реал: промо центрального матча уик-энда
       28 октября 2018 , 10:12
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук