Почему Барна набросился с кулаками на представителя команды Зеленского: объяснение нардепа

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна отметил, что считает представителя команды Владимира Зеленского Святослава Юраша "дезертиром, который обвиняет в смертях украинских воинов не Путина, а президента Порошенко". По словам политика, такие заявления собственно его и разозлили, поэтому он решил рассказать Юрашу всю правду с помощью кулаков.

Накануне в помещении телеканала ZIK произошла стычка между нардепом от БПП Олегом Барной и представителем команды Зеленского Святославом Юрашем – парламентарий схватил своего оппонента за горло, несколько раз ударил его и в итоге порвал тому рубашку. Произошло это в коридоре, когда Юраш шел в гримерку. Заметим, что Барна не участвовал ни в каких эфирах и на канал приехал специально.

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Как рассказал Юраш, Барне не понравилось то, что представитель команды Зеленского обсуждал тему Иловайской трагедии и упоминал на фоне этого о Порошенко как главнокомандующем

Повторяюсь, Петр Порошенко, как главнокомандующий, имел выбор. Выбор между подкреплением в Иловайск и парадом. Он выбрал парад. Произошел котел, и тысяча лучших были потеряны. Этот выбор и многочисленные другие мы не простим "главнокомандующему",

– заметил член команды Зеленского.

Барна, со своей стороны, также подтвердил, что причиной такого его поведения стали вышеупомянутые слова Юраша.

"Не могу спокойно смотреть, когда какая-то особь, которая убегала от мобилизации, дезертир, обвиняет в смертях наших воинов не Путина, а главнокомандующего страны, который возродил армию, остановил агрессора и более 300 раз был на передовой. Эта особь еще и обгаживает украинскую армию", – возмущенно подчеркнул он в эфире ZIK.

По словам парламентария, из этого "нужно сделать выводы" относительно лиц, которые "надели вышиванку и агитируют за неукраинца". Нардеп также подчеркнул, что это пренебрежение к Украине, воинам, украинскому языку и вере.

"Нельзя допустить, чтобы эти дезертиры давали оценку тому, что делается на востоке. Они прятались за спины детей и жен. Я хочу к ним обратиться: при любых раскладах не допустим сдачи интересов государства. Мир должен быть только через победу, потому что не хочу, чтобы мои дети служили на Сахалине или гибли в Чечне или в Сирии", – сказал Барна.

Что касается того, корректными ли были его действия, политик убеждает, что не хочет быть "бесхребетным политиком" в воюющей стране.

"Я не хочу мирно сидеть и наблюдать, как клоуны-дизертиры обгаживают мою армию и государство. Нам вообще нужно объявить всеукраинскую общественную мобилизацию против этого кремлевского зеленого реванша", – возмутился он.

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В то же время Барна считает, что какого-либо применения силы в отношении Юраша не было.

Я только его "попустил" и предупредил, чтобы больше не врал и не давал оценку боевым действиям, если является дезертиром и сбежавшим от мобилизации. Еще не хватало, чтобы у нас президент был дезертиром во время войны,

– подытожил депутат.

К слову, в феврале президент Петр Порошенко наградил Святослава Юраша орденом "За заслуги" III степени. Такую награду тот получил за деятельность во время Революции Достоинства.