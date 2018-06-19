На станции метро в Лондоне произошел взрыв

На станции метро Southgate, что на севере Лондона, произошел взрыв. Полиция устанавливает причины взрыва. На месте происшествия работает контр-террористический отдел Скотленд-Ярда.

Об этом сообщила транспортная полиция Лондона.



Отмечается, что о взрыве сообщили в 19:00. На место сразу прибыли правоохранители, пожарные, а также врачи скорой помощи.



Полиция сообщила о нескольких пострадавших. Сейчас станция метро Southgate перекрыта и оцеплена полицией. Частично заблокировано движение поездов по линии метро Picadilly. Из ближайших домов эвакуированы жители.



Версия о теракте пока не подтверждена.

Southgate tube station LOCKDOWN: 'Explosion' heard as Met Police surround scene - parts of Piccadilly line closed https://t.co/mPYt4r50u6 pic.twitter.com/Ajmdm57YM1 — Daily Express (@Daily_Express) 19 червня 2018 р.