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На станции метро в Лондоне произошел взрыв

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В лондонском метро произошел взрыв
В лондонском метро произошел взрыв / news.sky.com

На станции метро Southgate, что на севере Лондона, произошел взрыв. Полиция устанавливает причины взрыва. На месте происшествия работает контр-террористический отдел Скотленд-Ярда.

Об этом сообщила транспортная полиция Лондона.

Отмечается, что о взрыве сообщили в 19:00. На место сразу прибыли правоохранители, пожарные, а также врачи скорой помощи.

Полиция сообщила о нескольких пострадавших. Сейчас станция метро Southgate перекрыта и оцеплена полицией. Частично заблокировано движение поездов по линии метро Picadilly. Из ближайших домов эвакуированы жители.

Версия о теракте пока не подтверждена.

 

Теги: Криминальные новости Великобритания Лондон Взрыв
Источник: 24 Канал
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