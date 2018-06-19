На станции метро в Лондоне произошел взрыв
На станции метро Southgate, что на севере Лондона, произошел взрыв. Полиция устанавливает причины взрыва. На месте происшествия работает контр-террористический отдел Скотленд-Ярда.
Об этом сообщила транспортная полиция Лондона.
Отмечается, что о взрыве сообщили в 19:00. На место сразу прибыли правоохранители, пожарные, а также врачи скорой помощи.
Полиция сообщила о нескольких пострадавших. Сейчас станция метро Southgate перекрыта и оцеплена полицией. Частично заблокировано движение поездов по линии метро Picadilly. Из ближайших домов эвакуированы жители.
Версия о теракте пока не подтверждена.
Источник: 24 Канал
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