На станції метро у Лондоні стався вибух

На станції метро Southgate, що на півночі Лондона, стався вибух. Поліція встановлює причини вибуху. На місці події працює контр-терористичний відділ Скотленд-Ярду.

Про це повідомила транспортна поліція Лондона. Читайте також: На півдні Швеції сталася стрілянина Зазначається, що про вибух повідомили о 19:00. На місце одразу прибули правоохоронці, пожежники, а також лікарі швидкої допомоги. Поліція повідомила про кількох постраждалих. Наразі станція метро Southgate перекрита та оточена поліцією. Частково заблоковано рух поїздів по лінії метро Picadilly. З найближчих будинків евакуйовано мешканців. Версія про теракт наразі не підтверджена. Southgate tube station LOCKDOWN: 'Explosion' heard as Met Police surround scene - parts of Piccadilly line closed https://t.co/mPYt4r50u6 pic.twitter.com/Ajmdm57YM1 — Daily Express (@Daily_Express) 19 червня 2018 р. We remain at Southgate Tube station in London following a reported minor explosion. A small number of people have been treated at the scene by @Ldn_Ambulance.



No serious injuries reported and enquiries continue. Continue to follow @BTP and @metpoliceuk. — BTP (@BTP) 19 червня 2018 р.