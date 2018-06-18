На півдні Швеції сталася стрілянина
Невідомий чоловік відкрив вогонь по перехожих в центрі шведського міста Мальме. Поліція інформує, що четверо людей поранено.
Про це повідомляється на сайті місцевої поліції.
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Зазначається, що на місце події прибули правоохоронці та карети швидкої допомоги. Район де відбулася стрілянина оточений та заблокований.
За повідомленнями поліції в ході обстрілу постраждало чотири людини. Очевидець, місцевий житель Джонатан Бурхофф, розповів що чув 15 - 20 пострілів з автоматичної зброї.
Він також додав, що на місце трагедії прибуло біля 10 автомобілів поліції, а також він чув звук вертольоту.
Видання Kvallsposten повідомляє, що троє з чотирьох поранених – молоді люди у віці 20 років.
Місцевий телеканал SVT повідомляє, що стрілянина відбулася близько до поліцейського відділку. Кількох поранених госпіталізували на автомобілях швидкої допомоги. Інших доправили до лікарні приватним транспортом.
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