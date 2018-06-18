На юге Швеции произошла стрельба

Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим в центре шведского города Мальмё. Полиция информирует, что четыре человека получили ранения.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Читайте также: В США устроили стрельбу на выставке: есть жертвы и много раненых

Отмечается, что на место происшествия прибыли правоохранители и машины скорой помощи. Район где произошла стрельба окружен и заблокирован.

По сообщениям полиции в ходе обстрела пострадало четыре человека. Очевидец, местный житель Джонатан Бурхофф, рассказал, что слышал 15 - 20 выстрелов из автоматического оружия.

Он также добавил, что на место трагедии прибыло около 10 автомобилей полиции, а также он слышал звук вертолета.

Издание Kvallsposten сообщает, что трое из четверых раненых – молодые люди в возрасте 20 лет.

Местный телеканал SVT сообщает, что стрельба произошла близко к полицейскому участку. Несколько раненых госпитализировали на автомобилях скорой помощи. Других доставили в больницу частным транспортом.