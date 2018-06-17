В США устроили стрельбу на выставке: есть жертвы и много раненых

В воскресенье, 17 июня, в американском городе Трентон (штат Нью-Джерси) произошла стрельба на художественной выставке Art All Night. В результате инцидента погиб 1 человек, еще 20 человек получили ранения.

Об этом в Twitter сообщают американские СМИ.

Отмечается, что 4 человека из числа раненых находятся в критическом состоянии. Среди них есть 13-летний парень.

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At Least One Dead And More Than 20 Injured Including 13-Year-Old Boy In Shooting At 'Art All Night #Trenton... https://t.co/DNzIo6Hypp pic.twitter.com/o7qODmF1rH — Trendolizer (@Trendolizer) 17 июня 2018 г.

В свою очередь работники правоохранительных органов отметили, что точное количество раненых пока неизвестно. Причины происшествия также неизвестны. Есть несколько подозреваемых, которые могли устроить стрельбу на выставке.

Полицейский, находившийся не при исполнении в момент происшествия, открыл огонь в ответ.

Сейчас выясняется, чей именно выстрел – полицейского или подозреваемых – привел к гибели человека.

Fusillade dans un festival d'arts à #Trenton, dans l’État du New Jersey. Au moins 20 personnes ont été blessées. 2 personnes ont été arrêtés, dont le tireur. pic.twitter.com/Tvt8DH23r1 — deSperate (@TBMJ2_) 17 июня 2018 г.