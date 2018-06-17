В США устроили стрельбу на выставке: есть жертвы и много раненых
В воскресенье, 17 июня, в американском городе Трентон (штат Нью-Джерси) произошла стрельба на художественной выставке Art All Night. В результате инцидента погиб 1 человек, еще 20 человек получили ранения.
Об этом в Twitter сообщают американские СМИ.
Отмечается, что 4 человека из числа раненых находятся в критическом состоянии. Среди них есть 13-летний парень.
Читайте также: Стрельба в похоронном бюро в США: известны подробности инцидента
В свою очередь работники правоохранительных органов отметили, что точное количество раненых пока неизвестно. Причины происшествия также неизвестны. Есть несколько подозреваемых, которые могли устроить стрельбу на выставке.
Полицейский, находившийся не при исполнении в момент происшествия, открыл огонь в ответ.
Сейчас выясняется, чей именно выстрел – полицейского или подозреваемых – привел к гибели человека.
Выбор редакции
-
Беспилотник США провел в небе над Донбассом новую воздушную разведку: фото маршрутасегодня, 16:45
-
Многострадальный проект "Стена": Аваков сообщил об успехах на территории Харьковщинысегодня, 15:56
-
Притула рассказал трогательную историю о парне, который пожертвовал для армии целую "квартиру"сегодня, 14:47