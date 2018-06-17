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В США устроили стрельбу на выставке: есть жертвы и много раненых

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Фото с места стрельбы на выставке Art All Night в США
Фото с места стрельбы на выставке Art All Night в США / Фото из соцсетей

В воскресенье, 17 июня, в американском городе Трентон (штат Нью-Джерси) произошла стрельба на художественной выставке Art All Night. В результате инцидента погиб 1 человек, еще 20 человек получили ранения.

Об этом в Twitter сообщают американские СМИ.

Отмечается, что 4 человека из числа раненых находятся в критическом состоянии. Среди них есть 13-летний парень.

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В свою очередь работники правоохранительных органов отметили, что точное количество раненых пока неизвестно. Причины происшествия также неизвестны. Есть несколько подозреваемых, которые могли устроить стрельбу на выставке.

Полицейский, находившийся не при исполнении в момент происшествия, открыл огонь в ответ.

Сейчас выясняется, чей именно выстрел – полицейского или подозреваемых – привел к гибели человека.

 

Теги: Криминальные новости Новости США Жертвы
Источник: 24 канал
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