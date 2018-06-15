Стрельба в похоронном бюро в США: известны подробности инцидента

В городе Гейвард, что в Калифорнии, неизвестные открыли стрельбу в местном похоронном бюро. В результате инцидента 5 человек получили ранения.

Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

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Отмечается, что 5 человек получили ранения, в результате стрельбы в часовне. Полиция сообщила, что по приезду обнаружила на месте инцидента трех раненых людей. Еще двух свидетелей событий правоохранители нашли впоследствии: одного человека вблизи места преступления, другой – в местной больнице.

Стрелка или стрелков пока не нашли. Для чего была устроена стрельбе возле похоронного бюро, тоже пока неизвестно.