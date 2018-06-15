В Канаде мужчина устроил стрельбу и ранил двоих детей

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в канадском Торонто на одной из детских площадок. В результате инцидента ранения получили двое детей.

Об этом сообщает CTV.

По информации правоохранителей, пострадавшими в результате стрельбы детьми оказались две сестры в возрасте 5 и 9 лет. Младшего ребенка забрали в больницу в тяжелом состоянии, однако жизнь девочек вне опасности.

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Издание уточнило, что напротив детской площадки рядом с парком в восточной части Торонто остановился автомобиль. В это время на площадке находились 11 детей. Мужчина, находившийся в машине, открыл стрельбу из пистолета, вероятно, в другого мужчину, который был в тот момент в парке.

Сейчас полиция разыскивает водителя автомобиля, который стрелял и предполагаемую жертву стрелка.