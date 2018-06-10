Стрельба на вечеринке в Северном Голливуде: семеро раненых
На домашней вечеринке в Северном Голливуде в США случилась стрельба. В результате семь человек получили ранения.
Об этом сообщает NBC.
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Сообщается, что огнестрельные ранения получили 5 человек, еще двое доставлены в больницы с другими травмами.
В полиции предполагают, что стрелков было по меньшей мере двое. На такую мысль полицейских натолкнули патроны различного калибра, найденные на месте инцидента.
Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей происшествия, ведется следствие.
Источник: 24 Канал
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