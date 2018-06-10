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Стрілянина на вечірці у Північному Голлівуді: семеро поранених

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Поліція на місці інциденту опитує свідків стрілянини у Північному Голлівуді
Поліція на місці інциденту опитує свідків стрілянини у Північному Голлівуді / latimes.com

На домашній вечірці у Північному Голлівуді в США трапилась стрілянина. Внаслідок цього семеро людей отримали поранення.

Про це інформує NBC.

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Повідомляється, що вогнепальні поранення отримали 5 осіб, ще двох доправили до лікарень із іншими травмами. 

У поліції припускають, що стрільців було щонайменше двоє. На таку думку полісменів наштовхнули патрони різного калібру, знайдені на місці інциденту.

Наразі правоохоронці опитують свідків події, триває слідство.

 

Теги: Кримінальні новини Новини США
Джерело: 24 Канал
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