Стрілянина на вечірці у Північному Голлівуді: семеро поранених
На домашній вечірці у Північному Голлівуді в США трапилась стрілянина. Внаслідок цього семеро людей отримали поранення.
Про це інформує NBC.
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Повідомляється, що вогнепальні поранення отримали 5 осіб, ще двох доправили до лікарень із іншими травмами.
У поліції припускають, що стрільців було щонайменше двоє. На таку думку полісменів наштовхнули патрони різного калібру, знайдені на місці інциденту.
Наразі правоохоронці опитують свідків події, триває слідство.
Джерело: 24 Канал
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