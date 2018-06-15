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У Канаді чоловік влаштував стрілянину та поранив двох дітей

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Стрілянина у Торонто: поранено 2 дітей
Стрілянина у Торонто: поранено 2 дітей / Фото з вільних мереж

Невідомий чоловік влаштував стрілянину у канадському Торонто на одному з дитячих майданчиків. Внаслідок інциденту поранення отримали двоє дітей.

Про це повідомляє CTV.

За інформацією правоохоронців, постраждалими внаслідок стрілянини дітьми виявилися дві сестри у віці 5 і 9 років. Молодшу дитину забрали до лікарні у важкому стані, проте життя дівчаток перебуває поза небезпекою.

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Видання уточнило, що навпроти дитячого майданчика поруч з парком у східній частині Торонто, зупинився автомобіль. В цей час на майданчику перебували 11 дітей. Чоловік, що перебував у машині, відкрив стрілянину з пістолета, ймовірно, в іншого чоловіка, який був у той момент у парку.

Наразі поліція розшукує водія автомобіля, який стріляв і передбачувану жертву стрільця.

Теги: Канада Кримінальні новини Діти Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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