Стрілянина у похоронному бюро в США: відомі подробиці інциденту

У місті Гейвард, що у Каліфорнії невідомі відкрили стрілянину у місцевому похоронному бюро. Внаслідок інциденту 5 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє San Francisco Chronicle.

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Зазначається, що 5 людей отримали поранення, в результаті стрілянини у каплиці. Поліція повідомила, що по приїзду виявила на місці інциденту трьох поранених людей. Ще двох свідків подій правоохоронці віднайшли згодом: одну людину поблизу місця злочину, іншу – в місцевій лікарні.

Стрільця чи стрільців поки не знайшли. Для чого було влаштовувати стрілянину поблизу похоронного бюро, теж наразі невідомо.