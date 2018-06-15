11:02
15 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 16°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    30°C 18°C
  • понеділок
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська Lada від Трампа. Паті лайк е рашан
Вєсті Кремля
23:44, 14 червня
Вєсті.UA. Фейл Порошенка. Провокативний Гройсман
Вєсті.UA
21:22, 14 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Стрілянина у похоронному бюро в США: відомі подробиці інциденту

97 Читать новость на русском
Правоохоронці поки не знайшли злочинця
Правоохоронці поки не знайшли злочинця / Фото з відкритих джерел

У місті Гейвард, що у Каліфорнії невідомі відкрили стрілянину у місцевому похоронному бюро. Внаслідок інциденту 5 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє San Francisco Chronicle.

Читайте також: У Канаді чоловік влаштував стрілянину та поранив двох дітей

Зазначається, що 5 людей отримали поранення, в результаті стрілянини у каплиці. Поліція повідомила, що по приїзду виявила на місці інциденту трьох поранених людей. Ще двох свідків подій правоохоронці віднайшли згодом: одну людину поблизу місця злочину, іншу – в місцевій лікарні.

Стрільця чи стрільців поки не знайшли. Для чого було влаштовувати стрілянину поблизу похоронного бюро, теж наразі невідомо.

 

Теги: Поліція Новини США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как Россия тянет Крым не в будущее, а в прошлое
сьогодні, 11:00 Как Россия тянет Крым не в будущее, а в прошлое
Павло Казарін 13
Як Ахметов грабує країну: статки мільйонера досягли нових вражаючих показників
сьогодні, 10:00 Як Ахметов грабує країну: статки мільйонера досягли нових вражаючих показників
Сергій Лещенко 679
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
14 червня, 16:00 Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
2
Коли чекати посилення бойових дій на Сході та чим це обернеться для України
сьогодні, 08:45 Коли чекати посилення бойових дій на Сході та чим це обернеться для України
Олексій Чибісов 1550
Мені не треба "обнімашечкі", – Данилюк розповів, що найбільше дратує в українській політиці
14 червня, 23:00 Мені не треба "обнімашечкі", – Данилюк розповів, що найбільше дратує в українській політиці
803
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук