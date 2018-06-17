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У США влаштували стрілянину на виставці: є жертви та багато поранених

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Фото з місця стрілянини на виставці Art All Night у США
Фото з місця стрілянини на виставці Art All Night у США / Фото з соціальних мереж

У неділю, 17 червня, в американському місті Трентон (штат Нью-Джерсі) трапилася стрілянина на художній виставці Art All Night. Внаслідок інциденту загинула 1 людина, ще 20 осіб отримали поранення.

Про це у Twitter повідомляють американські ЗМІ.

Зазначається, що 4 людей з числа поранених перебувають у критичному стані. Серед них є 13-річний хлопець.

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У свою чергу працівники правоохоронних органів зазначили, що точна кількість поранених наразі невідома. Причини події також невідомі. Є кілька підозрюваних, які могли влаштувати стрілянину на виставці.

Поліцейський, що перебував не при виконанні в момент події, відкрив вогонь у відповідь.

Наразі з’ясовується, чий саме постріл – поліцейського чи підозрюваних – привів до загибелі людини.

 

Теги: Кримінальні новини Новини США Жертви
Джерело: 24 канал
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