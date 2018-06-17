У США влаштували стрілянину на виставці: є жертви та багато поранених

У неділю, 17 червня, в американському місті Трентон (штат Нью-Джерсі) трапилася стрілянина на художній виставці Art All Night. Внаслідок інциденту загинула 1 людина, ще 20 осіб отримали поранення.

Про це у Twitter повідомляють американські ЗМІ.

Зазначається, що 4 людей з числа поранених перебувають у критичному стані. Серед них є 13-річний хлопець.

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At Least One Dead And More Than 20 Injured Including 13-Year-Old Boy In Shooting At 'Art All Night #Trenton... https://t.co/DNzIo6Hypp pic.twitter.com/o7qODmF1rH — Trendolizer (@Trendolizer) 17 июня 2018 г.

У свою чергу працівники правоохоронних органів зазначили, що точна кількість поранених наразі невідома. Причини події також невідомі. Є кілька підозрюваних, які могли влаштувати стрілянину на виставці.

Поліцейський, що перебував не при виконанні в момент події, відкрив вогонь у відповідь.

Наразі з’ясовується, чий саме постріл – поліцейського чи підозрюваних – привів до загибелі людини.

Fusillade dans un festival d'arts à #Trenton, dans l’État du New Jersey. Au moins 20 personnes ont été blessées. 2 personnes ont été arrêtés, dont le tireur. pic.twitter.com/Tvt8DH23r1 — deSperate (@TBMJ2_) 17 июня 2018 г.