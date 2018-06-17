У США влаштували стрілянину на виставці: є жертви та багато поранених
У неділю, 17 червня, в американському місті Трентон (штат Нью-Джерсі) трапилася стрілянина на художній виставці Art All Night. Внаслідок інциденту загинула 1 людина, ще 20 осіб отримали поранення.
Про це у Twitter повідомляють американські ЗМІ.
Зазначається, що 4 людей з числа поранених перебувають у критичному стані. Серед них є 13-річний хлопець.
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У свою чергу працівники правоохоронних органів зазначили, що точна кількість поранених наразі невідома. Причини події також невідомі. Є кілька підозрюваних, які могли влаштувати стрілянину на виставці.
Поліцейський, що перебував не при виконанні в момент події, відкрив вогонь у відповідь.
Наразі з’ясовується, чий саме постріл – поліцейського чи підозрюваних – привів до загибелі людини.
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