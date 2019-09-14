На строительстве Крымского моста оккупантов снова погиб работник: детали

Оккупанты продолжают строить железнодорожные тоннели через Крымский мост. 13 сентября на мосту произошел обвал, в результате которого погиб строитель.

Вместе с покойным под обвалы попал еще один работник, но ему удалось самостоятельно откопаться, сообщает "КерчFM".

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Органы оккупационной власти проводят необходимые проверки на месте трагедии и уже сообщили родным погибшего о случившемся.

Проукраинский паблик в тветтере RoksolanaToday отмечает, что несчастный случай стал уже пятой смертью за время строительства моста.

Керчь

на ж/д тоннель у Крымского моста обрушился

Один человек погиб,один откопался сам pic.twitter.com/oRSxRzQY9W — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 13, 2019

Что известно о Крымском мосте?

Российская власть начала строительство Крымского моста после оккупации Автономной республики Крым. Он соединяет материковую Россию с украинским полуостровом.



Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию еще в мае 2018 года. Однако строительство железнодорожной части продолжается до сих пор.