На строительстве Крымского моста оккупантов снова погиб работник: детали
Оккупанты продолжают строить железнодорожные тоннели через Крымский мост. 13 сентября на мосту произошел обвал, в результате которого погиб строитель.
Вместе с покойным под обвалы попал еще один работник, но ему удалось самостоятельно откопаться, сообщает "КерчFM".
Интересно: Представитель президента в Крыму рассказал, как дальше быть с мостом оккупантов
Органы оккупационной власти проводят необходимые проверки на месте трагедии и уже сообщили родным погибшего о случившемся.
Проукраинский паблик в тветтере RoksolanaToday отмечает, что несчастный случай стал уже пятой смертью за время строительства моста.
Что известно о Крымском мосте?
Российская власть начала строительство Крымского моста после оккупации Автономной республики Крым. Он соединяет материковую Россию с украинским полуостровом.
Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию еще в мае 2018 года. Однако строительство железнодорожной части продолжается до сих пор.