На будівництві Кримського мосту окупантів знову загинув працівник: деталі

Окупанти продовжують зводити залізничні тунелі через Кримський міст. 13 вересня на мості трапився обвал, внаслідок якого загинув будівельник.

Разом з покійним під обвали потрапив ще один працівник, але йому вдалося самотужки відкопатися, повідомляє "КерчFM".

Цікаво: Представник президента у Криму розповів, як далі бути із мостом окупантів

Органи окупаційної влади проводять необхідні перевірки на місці трагедії та вже повідомили рідним загиблого про інцидент.

Проукраїнський паблік у тветтері RoksolanaToday зазначає, що нещасний випадок став вже п'ятою смертю за час будівництва мосту.

Керчь

на ж/д тоннель у Крымского моста обрушился

Один человек погиб,один откопался сам pic.twitter.com/oRSxRzQY9W — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 13, 2019

Що відомо про Кримський міст?Російська влада розпочала будівництво Кримського мосту після окупації Автономної республіки Крим. Він з'єднує материкову Росію з українським півостровом.



Автомобільну частину мосту було введено в експлуатацію ще у травні 2018 року. Натомість будівництво залізничної частини триває досі.