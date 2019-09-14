На будівництві Кримського мосту окупантів знову загинув працівник: деталі
Окупанти продовжують зводити залізничні тунелі через Кримський міст. 13 вересня на мості трапився обвал, внаслідок якого загинув будівельник.
Разом з покійним під обвали потрапив ще один працівник, але йому вдалося самотужки відкопатися, повідомляє "КерчFM".
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Органи окупаційної влади проводять необхідні перевірки на місці трагедії та вже повідомили рідним загиблого про інцидент.
Проукраїнський паблік у тветтері RoksolanaToday зазначає, що нещасний випадок став вже п'ятою смертю за час будівництва мосту.
Що відомо про Кримський міст?Російська влада розпочала будівництво Кримського мосту після окупації Автономної республіки Крим. Він з'єднує материкову Росію з українським півостровом.
Автомобільну частину мосту було введено в експлуатацію ще у травні 2018 року. Натомість будівництво залізничної частини триває досі.