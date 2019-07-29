Представник президента у Криму розповів, як далі бути із мостом окупантів

Україна не могла не допустити будівництва окупантами незаконного Кримського мосту. Однак зараз є можливість удосконалити санкційну політику – і це треба серйозно обговорити.

Росія тимчасово контролює окупований український півострів – тому змоги вплинути на будівництво незаконного мосту не було, про це розповів постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич в інтерв'ю "Сегодня".

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Водночас Кориневич зазначив, що питання санкцій в Україні необіхдно серйозно обговорити.

Можливо теж внести певні зміни до законодавства. Можливо, про притягнення до відповідальності за невиконання санкцій, щоб західні партнери розуміли, що Україна буде реагувати на такі речі,

– наголосив він.

Представник президента додав, що зараз є майданчик для того, аби "в цілому ситуацію санкцій по Криму змінити і поліпшити.

"Україна робила те, що могла робити в тій ситуації. Але чи могли ми дійсно не допустити будівництва цього мосту? Напевно, ні", – пояснив він.

При цьому Кориневич зазначив, що питання судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці пов'язаний не тільки з так званим мостом.

Держава-окупант контролює Керченський півострів з одного боку, і Таманський півострів з іншого, і в цілому Керченську протоку. За угодою про статус Азовського моря і Керченської протоки, ці води визнаються внутрішніми водами двох держав і гарантують вільний прохід українських судів. Чи можемо ми зараз отримати щось краще, ніж це Угода?

– вважає він.

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Що відомо про Кримський міст?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.



В окупантів часто виникають проблеми з мостом. До прикладу, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.



Є ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.