На Сумщине мужчина, не придерживавшийся самоизоляции, заразил более 20 человек COVID-19
В Сумской области мужчина, больной коронавирусом, не соблюдал самоизоляцию и заразил 24 человека. Один человек умер.
В целом человек, вернувшийся из-за границы, контактировал с шестью семьями. Об этом сообщил заместитель директора Сумского лабораторного центра Минздрава Украины Михаил Мацюк на брифинге, передает 24 канал.
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Человек, не подумав, съездив за границу, отдохнув, и, зная, что он должен быть 14 дней на самоизоляции, решил все-таки посетить своих родных. В результате мы получили шесть семейных ячеек, в которых заболело 24 человека и один человек умер,
– объяснил Мацюк.
Кто именно этот человек и где проживает – Мацюк не сообщил. Правонарушителя пока не привлекли к ответственности, ведь на тот момент наказания за нарушение карантина еще не были введены. Однако полиция изучает ситуацию.
Мы уже тогда говорили, что люди, которые возвращаются из-за границы должны проходить самоизоляцию. Однако, карантинные мероприятия на территории Украины еще не были введены, поэтому я не имею морального права обвинять человека. Также доказать это очень сложно,
– отметил Мацюк.
Смотрите брифинг Михаила Мацюка:
По состоянию на 24 апреля на Сумщине зафиксировано 90 случаев коронавируса, 4 случая – летальные. В целом в Украине 7647 больных COVID-19, 193 человек скончались, 607 вылечились.
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