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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Сумщині чоловік, що не дотримувався самоізоляції, заразив понад 20 людей

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      У Сумській області чоловік заразив 24 людини коронавірусом – 24 канал
      Чоловік приїхав з-за кордону і не дотримувався самоізоляції / Дзеркало тижня

      У Сумській області чоловік, хворий на коронавірус, не дотримувався самоізоляції та заразив 24 осіб. Одна людина померла.

      Загалом чоловік, що повернувся з-за кордону, контактував з шістьма сім'ями. Про це повідомив заступник директора Сумського лабораторного центру МОЗ України Михайло Мацюк на брифінгу, інформує 24 канал.

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      Людина, не подумавши, з'їздивши за кордон, відпочивши, і, знаючи, що вона повинна бути 14 днів на самоізоляції, вирішила все-таки навідати своїх рідних. У результаті ми отримали шість сімейних осередків, в яких захворіло 24 людини і одна людина померла,
      – пояснив Мацюк.

      Хто саме цей чоловік і де проживає – Мацюк не повідомив. Правопорушника наразі не притягнули до відповідальності, адже на той час покарання за порушення карантину ще не були введені. Проте поліція вивчає ситуацію.

      Ми вже тоді говорили, що люди, які повертаються з-за кордону мають проходити самоізоляцію. Однак, карантинні заходи на території України ще не були введені, тому я не маю морального права звинувачувати людину. Також довести це дуже складно,
      – зазначив Мацюк.

      Дивіться брифінг Михайла Мацюка:

      Станом на 24 квітня на Сумщині зафіксовано 90 випадків коронавірусу, 4 випадки – летальні. Загалом в Україні 7 647 хворих на COVID-19, 193 людей померли, 607 вилікувались.

      відповідальність за порушення карантину
      Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Сумська область Суми
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