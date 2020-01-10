20:16
10 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин проложил VodkaStream к Эрдогану. Президент Эстонии против подарков от РФ
      Вєсті Кремля
      16:14, сегодня
      Вести.UA: Что Зеленский делал в Омане. Секретное задание Баканова
      Вєсті.UA
      15:11, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Криминал Новости криминала и ДТП
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      На Сумщине нашли мертвых животных с признаками насильственной смерти

      1 Читати новину українською
      На Сумщине нашли тела мертвых животных / kun.uz

      В Шостке Сумской области на свалке нашли мешки с телами мертвых собак. В городе также нашли тела мертвых кошек.

      На свалке в Шостке нашли два мешка с мертвыми собаками, сообщает полиция Сумской области. Правоохранители отметили, что на них есть ножевые ранения, что, вероятно, могло стать причиной смерти.

      Читайте также: На Черкасщине мужчина вилами заколол собаку – дело в суде

      Также в разных районах города были найдены мертвые кошки. Тела были окровавленными, они носили явные признаки насильственной смерти.

      По двум фактам правоохранители возбудили уголовное производство за жестокое обращение с животными.

      Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      сегодня
      44576
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Сумы Криминал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:30 Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия: что известно о скандале
      Уляна Журба 463
      сегодня , 19:00 Почему "Турецкий поток" неудачный политический ход против Украины
      СерпомПо 413
      31 декабря 2019 , 14:14 100 миллионов гривен разыграли в акции Iron Man
      95
      сегодня , 17:00 Трагическая ясность: чем отличаются заявления Трюдо и Трампа
      Олександр Баунов 808
      сегодня , 16:00 Самые популярные направления для путешествий в 2020 году
      Альона Захарова 143
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук