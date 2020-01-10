На Сумщине нашли мертвых животных с признаками насильственной смерти
В Шостке Сумской области на свалке нашли мешки с телами мертвых собак. В городе также нашли тела мертвых кошек.
На свалке в Шостке нашли два мешка с мертвыми собаками, сообщает полиция Сумской области. Правоохранители отметили, что на них есть ножевые ранения, что, вероятно, могло стать причиной смерти.
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Также в разных районах города были найдены мертвые кошки. Тела были окровавленными, они носили явные признаки насильственной смерти.
По двум фактам правоохранители возбудили уголовное производство за жестокое обращение с животными.
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