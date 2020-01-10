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      На Сумщині знайшли мертвих тварин із ознаками насильницької смерті

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      На Сумщині знайшли тіла мертвих тварин / kun.uz

      У Шостці Сумської області на звалищі знайшли мішки із тілами мертвих собак. У місті також знайшли тіла мертвих кішок.

      На звалищі у Шостці знайшли два мішки з мертвими собаками, повідомляє поліція Сумської області. Правоохоронці зазначили, що на них є ножові поранення, що, ймовірно, могло стати причиною смерті.

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      Також у різних районах міста були знайдені мертві кішки. Тіла були закривавленими, вони носили явні ознаки насильницької смерті.

      За двома фактами правоохоронці порушили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Суми
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