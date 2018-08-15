На Сумщине неизвестные подожгли здание и автомобили депутата

В среду, 15 августа, был совершен поджог помещения и автомобилей, принадлежащих депутату Ромненского городского совета Юлии Магденко и ее мужу.

Об этом потерпевшая сообщила в Facebook.

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По словам Юлии Магденко, поджог связан с его депутатской деятельностью, ведь в последнее время депутат раскрыла несколько коррупционных схем в сфере ЖКХ в городе Ромны.

Сегодня был совершен поджог помещения на улице Киевская, которое было построено моим мужем. В результате пожара было повреждено имущество, дотла сгорел автомобиль, которым я пользовалась. Другой автомобиль удалось спасти с незначительными повреждениями. Поджог осуществляли двое, и это четко видно на видео. Он связан с депутатской деятельностью и разоблачением на последних сессиях коррупционных схем чиновников, имеющих связи с криминалом,

– сообщила депутат.

И добавила, что это не первый поджог в городе, а посты ее мужа об этом инциденте удаляют по чьим-то жалобам.

"Были предупреждения относительно моего "поведения". Может конечно это и кому-то на радость, но вот долго так продолжаться не будет". Я уже написала заявление в полицию и предоставила видео с камер наблюдения, на которых видно парней, которые организовали поджог. До этого мне уже угрожали лично, также была попытка отозвать меня с должности депутата", – подчеркнула Юлия Магденко.

Напомним, 19 июня в Киеве в Деснянском районе неизвестные сожгли сразу два автомобиля. В результате поджога пострадали автомобили Volkswagen и Geely. Люди не пострадали.