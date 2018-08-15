На Сумщині невідомі підпалили будівлю та автомобілі депутатки

У середу, 15 серпня, було здійснено підпал приміщення та автомобілів, що належать депутатці Роменської міської ради Юлії Магденко та її чоловікові.

Про це потерпіла повідомила у Facebook.

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За словами Юлії Магденко, підпал пов'язаний з її депутатською діяльністю, адже останнім часом депутатка розкрила кілька корупційних схем у сфері ЖКГ у місті Ромни.

Сьогодні було здійснено підпал приміщення на вулиці Київська, яке було побудоване моїм чоловіком. Внаслідок пожежі було пошкоджено майно, вщент згорів автомобіль, яким я користувалася. Інший автомобіль вдалось врятувати з незначними ушкодженнями. Підпал здійснювало двоє і це чітко видно на відео. Він пов'язаний з депутатською діяльністю і викриттям на останніх сесіях корупційних схем посадовців, які мають зв'язки з криміналом,

– повідомила депутатка.

І додала, що це не перший підпал в місті, а пости її чоловіка про цей інцидент видаляють за чиїмись скаргами.

"Були попередження стосовно моєї "поведінки". Може звичайно це і комусь на радість, але знайте довго так тривати не буде". Я вже написала заяву до поліції та надала відео з камер спостереження, на яких видно молодиків, які організували підпал. До цього мені вже погрожували особисто, також була спроба відкликати мене з посади депутата", – наголосила Юлія Магденко.

Нагадаємо, 19 червня в Києві у Деснянському районі невідомі спалили одразу два автомобілі. В результаті підпалу постраждали автомобілі Volkswagen і Geely. Люди не постраждали.