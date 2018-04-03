Підпал авто – дуже ефективний спосіб помсти, – експерт

Громадський активіст, засновник порталу DTP.KIEV Влад Антонов у прямому ефірі 24 Каналу розповів про причини загорянь автомобілів, а також дав поради як правильно боротися з "автохамами".

– Коли машина стоїть, вона беззахисна, і можна провести якісь протиправні дії та втекти. Часто не тільки машини палять, можуть щось розбити, підбити, або елементарно – спустити колесо. Тобто, більш ніж половина авто, які горять, – це кримінал.

На думку активіста, те, що сталося вночі з 2 на 3 квітня 2018 року в Києві, також може бути випадковістю, адже кількість машин у столиці величезна.

Експерт дав пораду як протистояти водіям, які грубо порушують правила дорожнього руху.

– Перш за все, потрібно по-людськи поговорити. Підійти, привітатися і зробити зауваження. Ні в якому разі не потрібно провокувати конфлікт. Тому що людина може бути неадекватною, у неї може бути зброя. Тому краще зробити так, якщо не діє – можна сфотографувати і відправити фото у відповідні органи.