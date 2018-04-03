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ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

Поджог автомобиля – очень эффективный способ мести, – эксперт

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Общественный активист, основатель портала DTP.KIEV Влад Антонов в прямом эфире 24 Канала рассказал о причинах возгораний автомобилей, а также дал советы как правильно бороться с "автохамами".

– Когда машина стоит, она беззащитна, и можно провести какие-то противоправные действия и убежать. Часто не только машины жгут, могут что-то разбить, разбить, или элементарно – спустить колесо. То есть, более половины автомобилнй, которые горят, – это криминал.

По мнению активиста, то, что произошло в ночь с 2 на 3 апреля 2018 года в Киеве, также может быть случайностью, ведь количество машин в столице огромно.

Эксперт дал совет как противостоять водителям, которые грубо нарушают правила дорожного движения.

– Прежде всего, нужно по-человечески поговорить. Подойти, поздороваться и сделать замечание. Ни в коем случае не нужно провоцировать конфликт. Потому что человек может быть неадекватным, у него может быть оружие. Поэтому лучше сделать так, если не действует – можно сфотографировать и отправить фото в соответствующие органы.

Больше – смотрите в интервью с Владом Антоновым.

Теги: Новости Украины Пожар под Киевом Пожар
Источник: 24 Канал
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