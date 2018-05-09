На Сумщине парень набросился на таксиста с ножом и угнал автомобиль

На Сумщине 19-летний парень ранил ножом водителя такси в шею. Отбиваясь, таксист выскочил из машины и бросился бежать. Посля чего злоумышленник сел за руль и поехал дальше.

Это случилось в Охтырском районе. Водитель молоковоза увидел на дороге таксиста с окровавленной шеей и вызвал милицию, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Раненый 43-летний таксист рассказал, что "в Охтырке к нему подсел незнакомец, одетый в черный спортивный костюм, и попросил отвезти в село Лантратовка. Примерно на полпути молодой человек попросил притормозить, мол, необходимо на несколько минут выйти. Но как только машина остановилась, он выхватил нож и ударил водителя в область шеи".

Доставленому в больницу пострадавшему медики диагностировали ножевое ранение мышц шеи,

– говорится в сообщении Нацполиции.

Отмечается, что злоумышленника полиция задержала. Также установлено, что юноша уже имел судимости: кражи и ограбления.