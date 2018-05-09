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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Сумщині хлопець накинувся на таксиста з ножем і викрав автомобіль

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На Сумщині хлопець накинувся на таксиста з ножем і викрав автомобіль
На Сумщині хлопець накинувся на таксиста з ножем і викрав автомобіль / Фото з відкритих джерел

На Сумщині 19-річний хлопець поранив ножем водія таксі у шию. Відбиваючись, таксист вискочив з машини й кинувся тікати. Псля чого зловмисник сів за кермо і поїхав далі.

Це трапилося в Охтирському районі. Водій молоковозу побачив на дорозі таксиста із закривавленою шиєю і викликав правоохоронців, повідомляє прес-служба Національної поліції України.

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Поранений 43-річний таксист розповів, що "в Охтирці до нього підсів незнайомець, одягнений у чорний спортивний костюм, та попрохав відвезти до села Лантратівка. Приблизно на півдорозі молодик попросив пригальмувати, мовляв, необхідно на кілька хвилин вийти. Але як тільки машина зупинилась, він вихопив ножа і вдарив водія в область шиї".

Доправленому до лікарні потерпілому медики діагностували ножове поранення м‘язів шиї,
– йдеться у повідомленні Нацполіції.

Зазначається, що зловмисника поліція затримала. Також з‘ясовано, що юнак вже мав судимості стосовно пограбування.

Теги: Поліція Новини України Кримінальні новини Суми
Джерело: 24 Канал
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