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      На Сумщине первые заморозки покрыли лепестки цветов: милые фото

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      На Сумщине первые заморозки покрыли лепестки цветов
      На Сумщине первые заморозки покрыли лепестки цветов / Скриншот с видео 24 канала

      Зима уже близко: на Сумщине ночью 24 сентября зафиксировали первые заморозки. Там столбик термометра опустился до -2 градусов. Но несмотря на это, холодно будет всего несколько дней, ведь впереди еще бабье лето.

      Утром горожане могли увидеть сказочную картину, ведь все цветы выглядели как хрустальные, говорится в сюжете ТСН.

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      Иней покрыл цветы на Сумщине: фото – скриншоты с видео

      Какой будет погода на 25 сентября? Синоптики говорят, что в ночь на 25 сентября заморозки снова стоит ожидать в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Житомирской, Киевской областях и в Донецкой области. Столбик термометра опустится до -5.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Сумы Погода
      Источник: 24 канал
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