На Сумщине первые заморозки покрыли лепестки цветов: милые фото

Зима уже близко: на Сумщине ночью 24 сентября зафиксировали первые заморозки. Там столбик термометра опустился до -2 градусов. Но несмотря на это, холодно будет всего несколько дней, ведь впереди еще бабье лето.

Утром горожане могли увидеть сказочную картину, ведь все цветы выглядели как хрустальные, говорится в сюжете ТСН. Читайте также: День осеннего равноденствия 2019: традиции, приметы и ритуалы Иней покрыл цветы на Сумщине: фото – скриншоты с видео Какой будет погода на 25 сентября? Синоптики говорят, что в ночь на 25 сентября заморозки снова стоит ожидать в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Житомирской, Киевской областях и в Донецкой области. Столбик термометра опустится до -5.