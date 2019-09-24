На Сумщині перші заморозки вкрили пелюстки квітів: милі фото

Зима вже близько: на Сумщині вночі 24 вересня зафіксували перші заморозки. Там стовпчик термометра опустився до -2 градусів. Та попри це, холодно буде лише кілька днів, адже попереду ще бабине літо.

Зранку містяни могли побачити казкову картину, адже всі квіти виглядали наче кришталеві, йдеться у сюжеті ТСН. Читайте також: День осіннього рівнодення 2019 року: традиції, прикмети та ритуали Іній вкрив квіти на Сумщині: фото – скріншоти з відео Якою буде погода на 25 вересня? Синоптики кажуть, що у ніч на 25 вересня заморозки знову варто очікувати в Чернігівській, Полтавській, Харківській, Житомирській, Київській областях та на Донеччині. Стовпчик термометра опуститься до -5.