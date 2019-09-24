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      На Сумщині перші заморозки вкрили пелюстки квітів: милі фото

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      На Сумщині перші заморозки вкрили пелюстки квітів
      На Сумщині перші заморозки вкрили пелюстки квітів / Скріншот з відео 24 каналу

      Зима вже близько: на Сумщині вночі 24 вересня зафіксували перші заморозки. Там стовпчик термометра опустився до -2 градусів. Та попри це, холодно буде лише кілька днів, адже попереду ще бабине літо.

      Зранку містяни могли побачити казкову картину, адже всі квіти виглядали наче кришталеві, йдеться у сюжеті ТСН.

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      Іній вкрив квіти на Сумщині: фото – скріншоти з відео

      Якою буде погода на 25 вересня? Синоптики кажуть, що у ніч на 25 вересня заморозки знову варто очікувати в Чернігівській, Полтавській, Харківській, Житомирській, Київській областях та на Донеччині. Стовпчик термометра опуститься до -5.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода Суми
      Джерело: 24 канал
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