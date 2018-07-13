На Сумщине разбился самолет, есть погибший
На Сумщине в селе Николаевка в 9 утра 13 июля разбился легкомоторный самолет, который обрабатывал поле химикатами.
Об этом сообщает ТСН.
Самолет упал на кукурузное поле. 55-летний пилот, вероятно владелец самолета, погиб.
Читайте также: Самолет с туристами совершил аварийную посадку в "Борисполе": появилось видео
Самолет по заказу местной агрофирмы осуществлял обработку полей химикатами.
Вероятных причин падения самолета пока две – самолет зацепился за высоковольтные провода или случилась техническая неисправность двигателя.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине27 июня , 14:37
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы23 апреля , 16:10
Убийство рома во Львове: полиция задержала всех причастных24 июня , 18:37
Турция будет поставлять Украине важные военные средства4 июля , 14:48
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 2429 марта , 08:00