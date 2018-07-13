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На Сумщині розбився літак, є загиблий

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Авіакатастрофа на Сумщині
Авіакатастрофа на Сумщині / sumy.today

На Сумщині у селі Миколаївка о 9 ранку 13 липня розбився легкомоторний літак, що обробляв поле хімікатами.

Про це повідомляє ТСН.

Літак впав на кукурудзяне поле. 55-річний пілот, імовірно власник літака, загинув.

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Літак на замовлення місцевої агрофірми здійснював обробку полів хімікатами.

Імовірних причин падіння літака наразі дві – літак зачепився за високовольтні дроти або трапилася технічна несправність двигуна.

Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Суми авіація
Джерело: 24 Канал
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