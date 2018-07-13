На Сумщині розбився літак, є загиблий
На Сумщині у селі Миколаївка о 9 ранку 13 липня розбився легкомоторний літак, що обробляв поле хімікатами.
Про це повідомляє ТСН.
Літак впав на кукурудзяне поле. 55-річний пілот, імовірно власник літака, загинув.
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Літак на замовлення місцевої агрофірми здійснював обробку полів хімікатами.
Імовірних причин падіння літака наразі дві – літак зачепився за високовольтні дроти або трапилася технічна несправність двигуна.
Джерело: 24 Канал
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