На Сумщине школьный автобус влетел в кювет
На подъезде к городу Ворожба Белопольского района в Сумской области, школьный автобус попал в кювет. В транспортном средстве находились семеро детей и трое взрослых.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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По предварительной информации, в результате происшествия одна из старшеклассниц травмирована. Девушку госпитализировали в медицинское учреждение.
"Дополнительно, для оказания помощи привлекался телескопический погрузчик местной агрофирмы. Спецтехнику с помощью троса соединили с автобусом, после чего школьный транспорт удалось вытащить из кювета и отбуксировать на безопасный участок автодороги", – рассказали спасатели.
Источник: 24 Канал
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