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На Сумщині шкільний автобус влетів у кювет

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На Сумщині шкільний автобус влетів у кювет
На Сумщині шкільний автобус влетів у кювет / прес-служба ДСНС

На під’їзді до міста Ворожба Білопільського району, що у Сумській області, шкільний автобус потрапив у кювет. У транспортному засобі знаходилося семеро дітей та троє дорослих.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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За попередньою інформацією, в наслідок пригоди одна із старшокласниць травмована. Дівчину госпіталізували до медичного закладу.

"Додатково, для надання допомоги залучався телескопічний навантажувач місцевої агрофірми. Спецтехніку за допомогою тросу з’єднали з автобусом, після чого шкільний транспорт вдалося витягнути з кювету та відбуксирувати на безпечну ділянку автошляху", – розповіли рятувальники.

Теги: Новини України Суми ДСНС
Джерело: 24 Канал
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