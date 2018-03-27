На Сумщині шкільний автобус влетів у кювет
На під’їзді до міста Ворожба Білопільського району, що у Сумській області, шкільний автобус потрапив у кювет. У транспортному засобі знаходилося семеро дітей та троє дорослих.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Читайте також: У Дніпрі дві вантажівки застрягли у ямі посеред дороги: відео "порятунку" автомобілів
За попередньою інформацією, в наслідок пригоди одна із старшокласниць травмована. Дівчину госпіталізували до медичного закладу.
"Додатково, для надання допомоги залучався телескопічний навантажувач місцевої агрофірми. Спецтехніку за допомогою тросу з’єднали з автобусом, після чого шкільний транспорт вдалося витягнути з кювету та відбуксирувати на безпечну ділянку автошляху", – розповіли рятувальники.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі