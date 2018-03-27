На Сумщині шкільний автобус влетів у кювет / прес-служба ДСНС

На під’їзді до міста Ворожба Білопільського району, що у Сумській області, шкільний автобус потрапив у кювет. У транспортному засобі знаходилося семеро дітей та троє дорослих.