На Сумщине состоялся фестиваль промышленной конопли
Одежда, мука, мыло и даже кексы из конопли. На Сумщине впервые состоялся креативный фестиваль промышленной конопли.
Организовали его для того, чтобы показать людям, что промышленная конопля на самом деле не является наркотической.
Читайте также: Львовянин неожиданно поздравил любимую с Днем рождения: впечатляющее видео
Зато в ней много полезных элементов и различных кислот, которые положительно влияют на человеческий организм. А еще коноплю используют в косметологии и медицине. Из неё изготавливают даже биотопливо.
Видео фестиваля промышленной конопли на Сумщине
На фестивале гостей угощали гречинево-конопляным медом, кексами и пирожными из конопляной муки. А также давали примерить уникальные платья из конопляного полотна.
Эти кексы сделаны из пшеничной муки, но с добавлением конопляной муки. 30% нужно где-то в каждую выпечку добавлять. Каждый день человек должен получать Омега-3, Омега-6. Это все есть в конопле,
– сказала участница фестиваля Лариса.
Видео фестиваля промышленной конопли на Сумщине