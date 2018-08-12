На Сумщине состоялся фестиваль промышленной конопли

Одежда, мука, мыло и даже кексы из конопли. На Сумщине впервые состоялся креативный фестиваль промышленной конопли.

Организовали его для того, чтобы показать людям, что промышленная конопля на самом деле не является наркотической.

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Зато в ней много полезных элементов и различных кислот, которые положительно влияют на человеческий организм. А еще коноплю используют в косметологии и медицине. Из неё изготавливают даже биотопливо.

Видео фестиваля промышленной конопли на Сумщине

На фестивале гостей угощали гречинево-конопляным медом, кексами и пирожными из конопляной муки. А также давали примерить уникальные платья из конопляного полотна.

Эти кексы сделаны из пшеничной муки, но с добавлением конопляной муки. 30% нужно где-то в каждую выпечку добавлять. Каждый день человек должен получать Омега-3, Омега-6. Это все есть в конопле,

– сказала участница фестиваля Лариса.

Видео фестиваля промышленной конопли на Сумщине