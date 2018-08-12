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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Сумщині відбувся фестиваль промислової коноплі

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Фестиваль промислової коноплі
Фестиваль промислової коноплі / Screenshot

Одяг, борошно, мило та навіть кекси з конопель. На Сумщині вперше відбувся креативний фестиваль промислової коноплі.

Організували його для того, аби показати людям, що промислові коноплі насправді не є наркотичними.

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Натомість, у них чимало корисних елементів та різних кислот, які позитивно впливають на людський організм. А ще коноплі використовують в косметології та медицині. З них виготовляють навіть біопаливо. 

Відео фестивалю промислової коноплі на Сумщині

На фестивалі гостей частували гречано-конопляним медом, кексами і тістечками з конопляної муки. А також давали приміряти унікальні сукні з конопляного полотна.

Ці кекси зроблені із пшеничної муки, але з додаванням конопляної муки. 30% потрібно десь у кожну випічку додавати. Кожного дня людина повинна отримувати Омега-3, Омега-6. Це все є у коноплі,
– сказала учасниця фестивалю Лариса. 

Відео фестивалю промислової коноплі на Сумщині

 

Теги: Новини України Суми
Джерело: 24 канал
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