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      На свободу из российской колонии вышел политзаключенный Ферат Сайфуллаев: что известно

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      Ферат Сайфуллаев / Фото из соцсетей

      Россия освободила из своего плена незаконно осужденного крымского татарина Ферата Сайфуллаева. Мужчину незаконно удерживали в российской исправительной колонии в течение долгих 5 лет.

      В то же время, несмотря на освобождение Сайфуллаев в течение 8 лет будет ограничен в своих правах и свободах. Оккупанты будут присматривать за ним, он будет ограничен в передвижении и свободном выборе места проживания. Об этом на своей фейсбук-странице написала украинская омбудсмен Людмила Денисова.

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      Сайфуллаеву также запрещено покидать территорию временно оккупированного Крыма без соответствующего разрешения так называемых органов внутренних дел России,
      – добавляет правозащитница.

      Денисова просит международное сообщество усилить давление на Россию. Она подчеркивает: в условиях распространения COVID-19 в мире Россия должна как можно быстрее освободить граждан Украины, которые незаконно удерживаются на ее территории и в аннексированном Крыму.

      Что известно о Ферате Сайфуллаеве?
      Это – крымский политзаключенный, осужденный российскими оккупантами по делу Хизб ут-Тахрир. Его и еще 3 крымских татар первыми в этом деле незаконно задержали в селе Орлиное под Севастополем в январе и апреле 2015 года. Сайфуллаева обвиняют в том, что он якобы находился в террористической организации.

      В сентябре 2016 Северокавказский окружной суд Ростова-на-Дону приговорил Сайфуллаева к 5 годам в колонии общего режима.

      Внимание! Членов ячеек религиозной организации Хизб ут-Тахрир, которая в 2003 году была признана в России террористической, осуждают лишь за то, что они встречаются и читают религиозную литературу. После оккупации Россия начала преследование членов этой организации на территории Крыма.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Крымские татары
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